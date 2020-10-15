بعد إفلاس المقاول وحدوث سرقات.. جامعة حفر الباطن تكشف عن موقف مشروع الكلية الجامعية بالنعيرية (فيديو)

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أوضحت جامعة حفر الباطن الخطوات التي اتخذتها لاستكمال مبنى الكلية الجامعية في النعيرية بعد تعثره نظرا لإفلاس المقاول.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، لقناة الإخبارية، أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 90%، وبعد إفلاس المقاول في 2018 سعت لإيجاد الحل الأمثل لإنجازه، وذلك بمناقشة جميع الخيارات البديلة.

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وأشار إلى أنه في القريب سيتم الإعلان على أنسب الحلول واستئناف العمل في المشروع لاستكماله.

وبين المطيري أن المبنى ما زال تحت مسؤولية المقاول، وتم توفير حراسات أمنية له بعد عملية السرقة التي تعرض لها في وقت سابق.

Source akhbaar24.argaam

