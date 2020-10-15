إذا بنى الابن شقة في بيت أبيه فمن يرث تلك الشقة؟.. الشيخ “الخثلان” يجيب (فيديو)

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أجاب الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، عن سؤال مفاده إذا بنى الابن شقة في بيت أبيه فمن يرث تلك الشقة.
وأوضح الخثلان – خلال استضافته على قناة الرسالة – أنه بحسب نية الابن الذي بنى الشقة؛ فإذا كانت نيته التبرع لأهله يكون الميراث لأهله، أما إذا كان نيته أن يبني الشقة لكي تكون جزءا خاصا له فتكون ملكاً لورثته هو.
Source akhbaar24.argaam
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