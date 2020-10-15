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أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه تم القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يضايق سيارة تقودها امرأة على طريق سريع.
وأظهر مقطع فيديو المركبة التي تم القبض على قائدها وهي تراوغ أمام سيارة المرأة..، التي قالت في شكواها للمرور إن معها أهلها وطفلا رضيعا.
ونشر المرور صورة المركبة بعد القبض على قائدها، موضحا أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر قائد مركبة يضايق امرأة تقود سيارتها ويعرّض حياتها ومن معها للخطر.. والمرور يطيح به (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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