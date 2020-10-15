قائد مركبة يضايق امرأة تقود سيارتها ويعرّض حياتها ومن معها للخطر.. والمرور يطيح به (فيديو)

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أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه تم القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يضايق سيارة تقودها امرأة على طريق سريع.

وأظهر مقطع فيديو المركبة التي تم القبض على قائدها وهي تراوغ أمام سيارة المرأة..، التي قالت في شكواها للمرور إن معها أهلها وطفلا رضيعا.

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ونشر المرور صورة المركبة بعد القبض على قائدها، موضحا أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

Source akhbaar24.argaam

