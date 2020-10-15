الزامل: 30 سعودياً قادوا عملية تصنيع أول زورق اعتراضي محلي للقوات البحرية (فيديو)

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كشف رئيس مجلس إدارة شركة الزامل البحرية، خالد الزامل، أن 30 شاباً سعودياً قادوا عملية صناعة الزورق الاعتراضي لصالح القوات البحرية.
وأوضح، في حديثه لقناة العربية أمس (الأربعاء)، أن الشباب السعوديين تم تدريبهم في فرنسا في تخصصات تقنية وفنية ويقومون بتدريب بقية زملائهم في الشركة.
من جهته، أكد سعود الزامل رئيس الشركة أن الزورق تم تصنيعه بأعلى المواصفات في العالم لزورق اعتراضي بحجم كبير، وذلك بشهادة شركة سيمنس الفرنسية التي شاركت في الصنع.
كانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية، دشنت اليوم الزورق المُصنّع محليا وفق أعلى المواصفات العالمية.
Source akhbaar24.argaam
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