بالفيديو.. المرور يتفاعل مع مواطنة وثَّقت سائقًا متهورًا كاد يتسبب في حادث لها

تفاعل المرور السعودي، مع مقطع فيديو نشرته مواطنة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وثقت فيه أحد المواطنين وهو يتجاوز عدد من المركبات، ويتعمد استخدام الفرامل بطريقة متهورة ومفاجأة أمامها.

وقالت المواطنة في تغريدتها: «ماشية في طريقي إلا أصادف ذي العينات قاعد يكبس فرامل بطريقه إجرامية ويأذيني في الطريق ويحدني عشان أصدم علمًا بأني مع أهلي ومعايا طفل رضيع في هذه الحالة إيش أسوي هل أروح الشرطة وأقدم شكوى كيدية؟ وفي مقطع آخر وهوا يقذف ويسوي حركات بيده غير لائقة».

Advertisements

ورد حساب المرور السعودي على تويتر عليها، قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

اقرأ أيضًا:

«المرور السعودي»: 3 خطوات لإلغاء مستخدم المركبة

تحذير من «المرور» بشأن الإجراء المتبع مع الرخصة القديمة

المرور يوضح طريقة الاعتراض على «مخالفات حزام الأمان غير الصحيحة»