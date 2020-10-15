تعرف على مهام ومسؤوليات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

حدد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، المهام والمسؤوليات والأدوار التي يضطلع بها.

وشارك المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع التغريدات تويتر، نشر صورة بيانية إنفوجراف معلقًا عليها بتغريدة جاء فيها تعرّف على أبرز مهام ومسؤوليات #سباهي.

سباهي.. المهام والمسؤوليات

وأشار المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، إلى أنه منوط به 7 مهام رئيسية فيما يتعلق بمجال الصحة.

وأوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي، أن مهامه الرئيسية تتمثل في الإجراءات التالية:

- وضع وتحديث المعايير الأداء الموحدة لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في المملكة.

- المساهمة بدعم وتهيئة منشآت الرعاية الصحية لتطبيق معايير الاعتماد والمحافظة على الالتزام المستمر بها من خلال خدماتنا التدريبية والتعليمية والاستشارية.

- تقييم واعتماد جميع منشآت الرعاية الصحية من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مقيّمون محترفون.

- متابعة أداء منشآت الرعاية الصحية لضمان تقيدها المستمر بمعايير الاعتماد ومؤشرات الأداء الرئيسية المنصوص عليها في تلك المعايير.

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- استقطاب وتأهيل المقيّمين المؤهلين للاضطلاع بزيارات التقييم

- القيام بإجراء الأبحاث المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وأفضل ممارسات سلامة المرضى ونتعاون في ذلك مع كل الجهات ذات العلاقة.

- تمثيل المملكة العربية السعودية في الفعاليات المهمة المتعلقة بالاعتماد الصحي محليًّا وإقليميًًا وعالميًّا، ويتضمن ذلك منتديات الجودة وسلامة المرضى، كما نتعاون، ونتشارك الخبرات مع الوكالات والمنظمات الدولية لاعتماد الرعاية الصحية.

مركز اعتماد المنشآت الصحية

وكشف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي، أنه يضطلع بمساعدة ودعم منشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومختبرات وبنوك دم ومجمعات عيادات ومراكز الخدمات الطبية الخارجية الأخرى على التميز في تقديم خدمات رعاية صحية فعالة.

وأشار المركز السعودي إلى اعتماد المنشآت الصحية هو الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، أنه انبثق من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح، مشيرًا إلى أنه تكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

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