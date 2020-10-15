السعودية اليوم / 12 قتيلاً في هجوم غرب إثيوبيا



اديس ابابا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

لقي 12 شخص حتفهم في منطقة ميتاكال بغرب أثيوبيا، في هجوم مسلح في أعقاب اغتيال شقيق مسؤول محلي.

وأفادت مصادر محلية، أن من بين الضحايا نساء وأطفال وأن الهجوم وقع في منطقة شهدت الشهر الماضي هجومين راح ضحيتهما 45 شخصا.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية، دعوة نائب رئيس الوزراء الأثيوبي ديميكي ميكونن الناس في منطقة ميتاكال لحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم، مشيرا إلى إن الوضع الأمني في المنطقة “يدمي القلب".

وقالت جمعيات حقوقية أثيوبية، إن مئات المدنيين تشردوا نتيجة العنف وطلبت من السلطات الإقليمية فتح تحقيق.

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07:02ت م

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