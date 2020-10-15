- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينتهك حرم أكبر جوامع صنعاء ويحوله إلى مشروع تجاري والان مع التفاصيل
الحوثي ينتهك حرم أكبر جوامع صنعاء ويحوله إلى مشروع تجاري
الخميس 15 أكتوبر 2020
قالت مصادر محلية إن قيادات حوثية في الأوقاف أبرمت اتفاقا مع تجار لإقامة مشروع تجاري في فناء الجامع على الشارع الرئيس لبناء محال تجارية مقابل مبالغ مالية كبيرة تحصلت عليها القيادات الحوثية.
وأضافت المصادر أن نائب وزير الأوقاف في حكومة المليشيا غير المعترف بها، المدعو فؤاد ناجي، هو مهندس هذه الصفقة التي تنتهك حرم ثاني أكبر مسجد بصنعاء بعد مسجد الصالح.
وكانت مليشيا الحوثي قد صادرت المسجد من الجماعة السلفية التي كانت قائمة عليه، وأغلقت مدرسة تحفيظ القرآن فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي ينتهك حرم أكبر جوامع صنعاء ويحوله إلى مشروع تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.