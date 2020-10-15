الحوثي ينتهك حرم أكبر جوامع صنعاء ويحوله إلى مشروع تجاري

الخميس 15 أكتوبر 2020

قالت مصادر محلية إن قيادات حوثية في الأوقاف أبرمت اتفاقا مع تجار لإقامة مشروع تجاري في فناء الجامع على الشارع الرئيس لبناء محال تجارية مقابل مبالغ مالية كبيرة تحصلت عليها القيادات الحوثية.



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وأضافت المصادر أن نائب وزير الأوقاف في حكومة المليشيا غير المعترف بها، المدعو فؤاد ناجي، هو مهندس هذه الصفقة التي تنتهك حرم ثاني أكبر مسجد بصنعاء بعد مسجد الصالح.

وكانت مليشيا الحوثي قد صادرت المسجد من الجماعة السلفية التي كانت قائمة عليه، وأغلقت مدرسة تحفيظ القرآن فيه.