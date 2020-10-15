ضربة موجعة للحوثيين.. مقتل قيادي كبير في الأمن الوقائي للمليشيات

ضربة موجعة للحوثيين.. مقتل قياديكبير في الأمن الوقائي للمليشيات

الخميس 15 أكتوبر 2020

قتل، الأربعاء، القيادي البارز في مليشيا الحوثي "شهاب المكردي" خلال المعارك التي دارت بين المليشيا وبين قوات الجيش الوطني، شرق مدينة تعز(جنوبي غرب اليمن).



وبحسب مصادر محلية وإعلامية، فإن "المكردي" يعمل ضابطًا في الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي في مديرية خدير، حيث كان يقوم بتنفيذ حملات اعتقالات ووشايات في إطار المديرية.

وكان 11 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، قد لقوا مصرعهم الثلاثاء، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش غرب وشرق مدينة تعز(جنوبي غرب اليمن).

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وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيات الإنقلابية في مواقع لزوم شرق مدينة تعز أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيات وإصابة أخرين.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الوطني تمكن من تحقيق تقدماً جديداً باتجاه قلعة لوزم الاثرية، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف المصدر، أن الجبهة الغربية للمحافظة هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني "أبو صقر" وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية.