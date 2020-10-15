شكرا لمتابعة خبر عن مشهد نادر لامرأة تطوف بمفردها حول الكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):في مشهد مهيب، حظت سيدة بالطواف بمفردها حول الكعبة المشرفة في ظل خلو صحن المطاف.
ووثق مقطع فيديو لحظة طواف السيدة حول الكعبة بمفردها، وصحن المطاف خالِ من المعتمرين والزوار.
وكانت وزارة الحج والعمرة، أتاحت تصاريح جديدة على تطبيق " اعتمرنا " وهي: الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في الروضة الشريفة للرجال، الصلاة في الروضة الشريفة للنساء، السلام على الرسول ﷺ.
يذكر أن تطبيق "اعتمرنا" متوفر على الأجهزة الذكية ويساعد في تنظيم أوقات أداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد نادر لامرأة تطوف بمفردها حول الكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.