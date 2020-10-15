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مشهد نادر لامرأة تطوف بمفردها حول الكعبة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

في مشهد مهيب، حظت سيدة بالطواف بمفردها حول الكعبة المشرفة في ظل خلو صحن المطاف.

ووثق مقطع فيديو لحظة طواف السيدة حول الكعبة بمفردها، وصحن المطاف خالِ من المعتمرين والزوار.

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وكانت وزارة الحج والعمرة، أتاحت تصاريح جديدة على تطبيق " اعتمرنا " وهي: الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في الروضة الشريفة للرجال، الصلاة في الروضة الشريفة للنساء، السلام على الرسول ﷺ.

يذكر أن تطبيق "اعتمرنا" متوفر على الأجهزة الذكية ويساعد في تنظيم أوقات أداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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