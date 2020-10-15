شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل: مكافأة تصل لمليون ريال للمبلغين عن المخالفات الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه تُمنح مكافأة مالية للمبلّغين عن المخالفات الضريبية بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.
وأشارت الهيئة أنه يتم منح مكافأة مالية نسبتها 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أقصى 1.000.000ريال، وبحد أدنى 1.000ريال.
وأضافت أنه يتم استقبال البلاغات عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق القيمة المضافة.
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