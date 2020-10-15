مصادر: إلزام معارض السيارات بالدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد

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أفادت مصادر بأن الجهات العليا وجهت بإلزام أصحاب معارض السيارات ووكالاتها والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني خلال تعاملاتها اليومية، والحد من استخدام النقد. ودعت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إلى ضرورة إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة عند ضبط أي حالة اشتباه في البيع والشراء، مبينةً أن الجهة المخولة بالتوجيه والمتابعة هي وزارة التجارة. Source akhbaar24.argaam





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