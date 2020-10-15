وفاة الفنان المصري محمود ياسين بعد صراع طويل مع المرض

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توفي في وقت مبكر من صباح أمس (الأربعاء)، الفنان المصري محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين الوفاة ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لوالده وعلق عليها قائلًا: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.

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فيما نعى الفنان المصري محمد رياض، صهره الفنان محمود ياسين، عبر حسابه على إنستغرام، قائلًا: “وداعًا والد زوجتي الحبيب، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقدم ياسين، على خشبة المسرح أكثر من 20 مسرحية أبرزها: “وطني عكا”، “عودة الغائب”، “وا قدساه”، “سليمان الحلبي”، “الخديوي”، “الزير سالم”، “ليلة مصرع غيفارا”، “ليلى والمجنون”، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

أما أعماله السينمائية، فقد وصلت إلى أكثر من 150 فيلمًا، حصد بها لقب “فتى الشاشة الأول”، فضًلا عن عدد من المسلسلات التلفزيونية أبرزها “العصيان”.

Source akhbaar24.argaam

