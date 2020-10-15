مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن 36 وظيفة إدارية لكافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف إدارية ووظائف مساعدين لحملة (البكالوريوس، الدبلوم، الثانوية، الكفاءة) حديثي التخرج وذوي الخبرة في كل من (الرياض، جدة) حسب المسميات والشروط التالية:

– كاتب – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل إجادة الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

– كاتب جناح – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Ward Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية (إجتياز تحديد المستوى) وإجادة الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

– سكرتير ثاني – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Hospital Assistant II)

المتطلبات: الثانوية كحد أدنى مع دورة في مايكروسوفت أوفيس وخبرة سنتين في مجال السكرتارية وإجادة اللإنجليزية والطباعة على الحاسب.

– سكرتير أول – عدد 10 – للرجال والنساء – الرياض وجدة (Hospital Assistant I)

المتطلبات: الثانوية كحد أدنى مع دورة في مايكروسوفت أوفيس وخبرة 4 سنوات في مجال السكرتارية وإجادة اللإنجليزية والطباعة على الحاسب.

– كبير السكرتاريين – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Senior Hospital Assistant)

المتطلبات: الثانوية كحد أدنى مع دورة في مايكروسوفت أوفيس وخبرة 6 سنوات في مجال السكرتارية وإجادة اللإنجليزية والطباعة على الحاسب.

– ممثل ثاني دخول المرضى – عدد 1 – للرجال والنساء – جدة (Admission Representative II)

المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم معهد الإدارة في (إدارة المستشفيات) أو ما يعادلهم مع خبرة سنة لحملة الدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة).

– ممثل أول دخول المرضى – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Admission Representative I)

المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم معهد الإدارة في (إدارة المستشفيات) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات للدبلوم، أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.

– منسق المتقاعدين والخريجين – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Alumni/Retiree Coordinator)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، علاقات عامة) مع خبرة 3 سنوات لحملة البكالوريوس او سنة واحدة لحملة الماجستير.

– محاسب مساعد – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Assistant Accountant)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تخصص (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن سنة لحملة الدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة).

– محاسب – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Accountant)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تخصص (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة الدبلوم، أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.

– محلل معالجة المعاملات – عدد 1 – للرجال – الرياض (Analyst, Processing)

المتطلبات: الثانوية العامة أو دبلوم (إدارة مستشفيات) مع خبرة 4 سنوات لحملة الثانوية في العلاقات الحكومية، أو خبرة سنتين لحملة الدبلوم.

– أخصائي إمتثال العقود – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Contract Compliance Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (مالية، محاسبة، إدارة أعمال، قانون) مع خبرة 7 سنوات للماجستير أو 9 سنوات للبكالوريوس.

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– مستشار الموظفين – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Employee Counselor)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية، إدارة أعمال، قانون، علوم سلوكية، علم نفس) مع خبرة 3 سنوات للبكالوريوس أو سنة للماجستير.

– ممثل توظيف أول – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Employment Representative I)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة 3 سنوات لحملة الدبلوم، أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.

– كبير ممثلي التوظيف – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Senior Employment Representative)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة 3 سنوات لحملة الدبلوم، أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.

– متابع ثالث – عدد 1 – للرجال والنساء – جدة (Expediter III)

المتطلبات: دبلوم معهد الإدارة أو بكالوريوس (إدارة مستشفيات) مع خبرة سنة واحدة لحملة الدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة).

– مدير خدمات التوظيف – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Head Employment Services)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة 9 سنوات لحملة الماجستير أو 11 سنة للبكالوريوس (تشمل خبرة في وظيفة قيادية).

– محلل تقييم الوظائف والتعويضات – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Job Evaluation and Compensation Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة واحدة لحملة الماجستير.

– مدير العلاقات الحكومية – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Head, Government Relations)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، علاقات عامة) مع خبرة 9 سنوات لحملة الماجستير أو 11 سنة للبكالوريوس (تشمل خبرة في وظيفة قيادية).

– مساعد صيانة – عدد 2 – للرجال – الرياض (Maintenance Aids)

المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة).

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.

5- اختيار الوظيفة المطلوبة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://bit.ly/3nQabHE مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

Source wadhefa

