مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن 36 وظيفة إدارية لكافة المؤهلات

︎ :
.
يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف إدارية ووظائف مساعدين لحملة (البكالوريوس، الدبلوم، الثانوية، الكفاءة) حديثي التخرج وذوي الخبرة في كل من (الرياض، جدة) حسب المسميات والشروط التالية:
– كاتب – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل إجادة الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
– كاتب جناح – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Ward Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية (إجتياز تحديد المستوى) وإجادة الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
– سكرتير ثاني – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Hospital Assistant II)
المتطلبات: الثانوية كحد أدنى مع دورة في مايكروسوفت أوفيس وخبرة سنتين في مجال السكرتارية وإجادة اللإنجليزية والطباعة على الحاسب.
– سكرتير أول – عدد 10 – للرجال والنساء – الرياض وجدة (Hospital Assistant I)
المتطلبات: الثانوية كحد أدنى مع دورة في مايكروسوفت أوفيس وخبرة 4 سنوات في مجال السكرتارية وإجادة اللإنجليزية والطباعة على الحاسب.
– كبير السكرتاريين – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Senior Hospital Assistant)
المتطلبات: الثانوية كحد أدنى مع دورة في مايكروسوفت أوفيس وخبرة 6 سنوات في مجال السكرتارية وإجادة اللإنجليزية والطباعة على الحاسب.
– ممثل ثاني دخول المرضى – عدد 1 – للرجال والنساء – جدة (Admission Representative II)
المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم معهد الإدارة في (إدارة المستشفيات) أو ما يعادلهم مع خبرة سنة لحملة الدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة).
– ممثل أول دخول المرضى – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Admission Representative I)
المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم معهد الإدارة في (إدارة المستشفيات) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات للدبلوم، أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.
– منسق المتقاعدين والخريجين – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Alumni/Retiree Coordinator)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، علاقات عامة) مع خبرة 3 سنوات لحملة البكالوريوس او سنة واحدة لحملة الماجستير.
– محاسب مساعد – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Assistant Accountant)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تخصص (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن سنة لحملة الدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة).
– محاسب – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Accountant)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تخصص (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة الدبلوم، أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.
– محلل معالجة المعاملات – عدد 1 – للرجال – الرياض (Analyst, Processing)
المتطلبات: الثانوية العامة أو دبلوم (إدارة مستشفيات) مع خبرة 4 سنوات لحملة الثانوية في العلاقات الحكومية، أو خبرة سنتين لحملة الدبلوم.
– أخصائي إمتثال العقود – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Contract Compliance Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (مالية، محاسبة، إدارة أعمال، قانون) مع خبرة 7 سنوات للماجستير أو 9 سنوات للبكالوريوس.
– مستشار الموظفين – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Employee Counselor)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية، إدارة أعمال، قانون، علوم سلوكية، علم نفس) مع خبرة 3 سنوات للبكالوريوس أو سنة للماجستير.
– ممثل توظيف أول – عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض (Employment Representative I)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة 3 سنوات لحملة الدبلوم، أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.
– كبير ممثلي التوظيف – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Senior Employment Representative)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة 3 سنوات لحملة الدبلوم، أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.
– متابع ثالث – عدد 1 – للرجال والنساء – جدة (Expediter III)
المتطلبات: دبلوم معهد الإدارة أو بكالوريوس (إدارة مستشفيات) مع خبرة سنة واحدة لحملة الدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة).
– مدير خدمات التوظيف – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Head Employment Services)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة 9 سنوات لحملة الماجستير أو 11 سنة للبكالوريوس (تشمل خبرة في وظيفة قيادية).
– محلل تقييم الوظائف والتعويضات – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Job Evaluation and Compensation Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة واحدة لحملة الماجستير.
– مدير العلاقات الحكومية – عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض (Head, Government Relations)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، علاقات عامة) مع خبرة 9 سنوات لحملة الماجستير أو 11 سنة للبكالوريوس (تشمل خبرة في وظيفة قيادية).
– مساعد صيانة – عدد 2 – للرجال – الرياض (Maintenance Aids)
المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة).
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
خطوات استخدام نظام التوظيف:
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة المطلوبة وتعبئة طلب التوظيف.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://bit.ly/3nQabHE مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.
Source wadhefa
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن 36 وظيفة إدارية لكافة المؤهلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.