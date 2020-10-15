التعاونية للتأمين تعلن 4 وظائف لحملة البكالوريوس في كافة التخصصات

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تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء في مجال المبيعات الهاتفية وخدمة العملاء بكل من (جدة، الخبر) حسب المسميات والشروط التالية:

– تنفيذي مبيعات عبر الهاتف – للنساء – الخبر (Telesales Executive)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في أي تخصص مع إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في التواصل (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: إدارة ومعالجة مكالمات العملاء الصادرة والواردة والتواصل مع العملاء المحتملين والحاليين لإبلاغهم بمنتج أو خدمة.

– تنفيذي مبيعات – للرجال والنساء – المنطقة الشرقية (Sales Executive)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في أي تخصص مع شهادة مهنية في أساسيات IFCE وإجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال تنفيذ خطة علاقات الشركة وضمان تحقيق نتائج وأنشطة المبيعات المستهدفة.

– قائد فريق المبيعات عبر الهاتف – للنساء – المنطقة الشرقية (Telesales Group Leader)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في أي تخصص مع شهادة في أساسيات التأمين IFCE وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المبيعات أو خدمة العملاء.

الوصف الوظيفي: مراقبة إنجاز الموظفين وإجراء تقييمات دورية للأداء وتقديم التوجيه والتدريب وتقارير الأداء لفريق العمل والمتابعة مع الفروع ومكاتب المبيعات.

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– تنفيذي مبيعات عبر الهاتف – للنساء – جدة (Telesales Executive)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في أي تخصص مع إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في التواصل (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: إدارة ومعالجة مكالمات العملاء الصادرة والواردة والتواصل مع العملاء المحتملين والحاليين لإبلاغهم بمنتج أو خدمة.

المزايا:

– رواتب ومزايا تنافسية.

– تأمين صحي.

– ساعات عمل مرنة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/2/27هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/33ZrSfU

Source wadhefa

