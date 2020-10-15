التعاونية للتأمين تعلن 4 وظائف لحملة البكالوريوس في كافة التخصصات

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تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء في مجال المبيعات الهاتفية وخدمة العملاء بكل من (جدة، الخبر) حسب المسميات والشروط التالية:
– تنفيذي مبيعات عبر الهاتف – للنساء – الخبر (Telesales Executive)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في أي تخصص مع إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في التواصل (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: إدارة ومعالجة مكالمات العملاء الصادرة والواردة والتواصل مع العملاء المحتملين والحاليين لإبلاغهم بمنتج أو خدمة.
– تنفيذي مبيعات – للرجال والنساء – المنطقة الشرقية (Sales Executive)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في أي تخصص مع شهادة مهنية في أساسيات IFCE وإجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال تنفيذ خطة علاقات الشركة وضمان تحقيق نتائج وأنشطة المبيعات المستهدفة.
– قائد فريق المبيعات عبر الهاتف – للنساء – المنطقة الشرقية (Telesales Group Leader)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في أي تخصص مع شهادة في أساسيات التأمين IFCE وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المبيعات أو خدمة العملاء.
الوصف الوظيفي: مراقبة إنجاز الموظفين وإجراء تقييمات دورية للأداء وتقديم التوجيه والتدريب وتقارير الأداء لفريق العمل والمتابعة مع الفروع ومكاتب المبيعات.
– تنفيذي مبيعات عبر الهاتف – للنساء – جدة (Telesales Executive)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في أي تخصص مع إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في التواصل (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: إدارة ومعالجة مكالمات العملاء الصادرة والواردة والتواصل مع العملاء المحتملين والحاليين لإبلاغهم بمنتج أو خدمة.
المزايا:
– رواتب ومزايا تنافسية.
– تأمين صحي.
– ساعات عمل مرنة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/2/27هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/33ZrSfU
Source wadhefa
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