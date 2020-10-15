الهيئة العامة للمنشآت تعلن فتح التسجيل في معسكر أندية ريادة الأعمال

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تعلن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عن فتح باب التسجيل في (معسكر أندية ريادة الأعمال) وهو برنامج عن بعد وتحدي ريادي افتراضي لطلاب وطالبات الجامعات من مختلف مناطق المملكة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة، على النحو التالي:

موعد المعسكر:

يقام المعسكر عن بعد من الثلاثاء 1442/3/10هـ (الموافق 2020/10/27م) حتى الثلاثاء 1442/3/17هـ (الموافق 2020/11/3م) يومياً من 5 مساءاً حتى 9 مساءاً.

شروط التسجيل:

– أن يكون المتقدم طالباً أو طالبة جامعية، أو أحد منسوبي الجامعات.

– تعبئة نموذج التسجيل كامل وتوفير المعلومات الشخصية الصحيحة.

– القدرة على طرح فكرة مبدئية وتوفير تفاصيل المشروع (شركة الفكرة، الهدف من الفكرة والمشكلة التي تحلها، الفئة المستهدفة، الدعم المطلوب) وتوضيحها بمقطع فيديو أو مقطع صوتي إن أمكن.

– الإلتزام بجدول البرنامج.

– تعبئة نموذج التسجيل لا تعني قبول المشارك.

نبذة عن معسكر أندية ريادة الأعمال:

هي مبادرة وطنية تساهم في خلق بيئة تمكن أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في جامعات المملكة والمساهمة بتحويلها إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي والتوجيهي خلال مراحل متعددة.

مراحل المعسكر:

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– مرحلة تطوير الفكرة/النموذج الأولي.

– مرحلة تخريج الشركات الناشئة.

– مرحلة تنمية الشركات الناشئة.

أهداف المعسكر:

– توفير فرص للتطبيق العملي الريادي وتتجير مشاريع التخرج.

– توفير فرص تمويلية وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات بتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة.

– تمكين التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات المختلفة لتطوير حلول ريادية.

الفئات المستهدفة:

– تسهدف منسوبي جامعات المملكة من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

– تستهدف عدة نشاطات كمشاريع النشاطات المنهجية، مشاريع التخرج، المشاريع الخاصة، براءات الاختراع القابلة للتتجير.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الأربعاء 1442/2/27هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3douiHW

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

