الشركة الوطنية لصناعة البسكويت تعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج

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تعلن الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين للعمل في مصانعها بكل من (جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية:

– أمين مستودع (للرجال – جدة)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة، إدارة مواد) أو ما يعادلهم مع الإلمام باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

– منسق مبيعات (للرجال – مكة المكرمة)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة، تسويق، مبيعات) أو ما يعادلهم مع الإلمام باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة في نفس المجال ميزة إضافية).

– يمكن التقديم لحملة الثانوية في حال توفر خبرة موثقة في نفس المجال.

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المزايا:

– رواتب تنافسية.

– دورات تدريبية.

– زيادة سنوية.

– تأمين طبي.

– احتفالات موسمية.

– جائزة أفضل موظف.

نبذة عن الشركة:

تعتبر الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات إحدى أكبر مصنعي البسكويت والوجبات الخفيفة (سناكس) في الشرق الأوسط وتم تأسيسها عام 1988م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أهم العلامات التجارية في الشركة تيشوب وميموريز والبطل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر إرسالل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

Source wadhefa

