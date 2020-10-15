شركة زهران تعلن 30 وظيفة متنوعة للعمل في مشاريعها حول المملكة

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تعلن شركة زهران للصيانة والتشغيل عن توفر (30) وظيفة (فنية، حرفية، هندسية) للرجال للعمل في مشاريع الشركة حول المملكة (عقود حكومية) لحملة البكالوريوس والدبلوم فما دون على النحو التالي:
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الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات المطلوبة والمناسبة لشغل الوظيفة.
– المعرفة بمصطلحات اللغة الإنجليزية في التخصص.
– يفضل خبرة في مجال الصيانة والتشغيل.
– يجب كتابة رمز الوظيفة عند التقديم وإرفاق السيرة الذاتية والمؤهل العلمي وشهادات الخبرة.
نبذة عن الشركة:
تعتبر شركة زهران للتشغيل والصيانة نقطة البدء لشركة زهران القابضة منذ إنشائها في 1975، وتميزت مسيرة الشركة بتوسعات متعددة إلى يومنا هذا حتى أصبحت اليوم من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية في مجال خدمات التشغيل والصيانة، حيث تقدم خدمات إدارة العمليات التشغيلية بشكل كامل وكذلك توفير خدمات الصيانة (الميكانيكية والكهربائية والمقاولات إلخ.) في جميع الصناعات، يزيد عدد موظفي شركة زهران للصيانة والتشغيل عن الـ 22،000 موظف في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
ايبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/2/27هـ عبر إرسال (السيرة الذاتية، المؤهل العلمي، شهادات الخبرة) إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى ورمز الوظيفة في عنوان الرسالة.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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