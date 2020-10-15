سامسونج تسجل براءة اختراع لنسخة جديدة من الهواتف القابلة للطي

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كشف تقرير لموقع gizmochina عن تصميم من شركة سامسونج Samsung Display لهاتف قابل للطي جديد لكن هذه المرة مع نقطي طي رئيسيتن في الهاتف الذي يأتي بتصميم طولي كما هو ظاهر في الصورة أعلاه.

الهاتف القابل للطي وفقًا للتقرير تم تصميمه عام 2018 من قبل شركة الشاشات التابعة لسامسونح؛ حيث تم تسجيله حينها لدى مكتب الملكية الفكرية الكوري “KIPO” وتم الكشف عنه 6 أكتوبر الجاري أي بعد ما يقارب العامين من تاريخ التسجيل.

ويظهر الهاتف من حيث مبدأ التصميم حسب البراءة مشابه لنموذج هاتف شاومي القابل للطي الذي تم استعراضه في وقت مبكر من العام الماضي 2019؛ بيد أن الشركة الكورية سامسونج “Samsung Display” تعتبر الأفضل من حيث تصدير الهواتف بشاشات قابلة للطي مع مفاصل أكثر فاعلية ومرونة وكان هذا جليًا مع أخر نسختين Galaxy Z Flip وGalaxy Z Fold2.

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لكن بالحديث عن براءات الاختراع وتسجيلها يبقى الأمر مبهمًا من حيث إخراج الهاتف بشكل نهائي للمستهلك ولاسيما أن براءة الاختراع جاءت من Samsung Display وليس من Samsung Electronics المسؤولة عن تصنيع الهواتف الذكية مع الأخذ بعين الاعتبار أن التصميم المنوط بالهاتف لم يتضمن كاميرات خلقية أو منافذ أو سماعات أو حتى زر التشغيل.

Source tech-wd

