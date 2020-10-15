أخبار السعودية اليوم.. «الشورى» يطالب «التعليم» بإلغاء شرط يتعلق بقبول الطلاب في الجامعات.. و«الخطوط السعودية» تعلن تخفيضات للعس...

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث عقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش، جلسات الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي، في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن، برئاسة كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية الممكلة العربية السعودية، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وإلى التفاصيل:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش، جلسات الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي، إن إيران تمثل خطرًا كبيرًا على العالم والمنطقة، ملتزمون بصد السلوك العدواني الإيراني، وسننظر في تعزيز علاقاتنا التجارية والدفاعية مع الولايات المتحدة.

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عددًا من ادعاءات جهات أممية ومنظمات عالمية بشأن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، اليوم الأربعاء، مستعرضًا نتائج تقييم 6 حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، وزارة التعليم بإلغاء شرط «ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على 5 سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية»، وفقًا لما أوصى به الدكتور أحمد الزيلعي، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، التي يشترط بعضها عددًا من الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، وذلك حتى لا يتعرض المواطن والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.

أعلنت الخطوط السعودية تقديم تخفيضات للعسكريين؛ ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية على استفسار أحد المستفيدين عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يوجد تخفيض للعسكريين. ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل، ثم التفضُّل بزيارة أحد مكاتبنا ليتمكَّن الموظف المختص من خدمتك».

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وتصدرت المدينة المنورة معدل الإصابات بتسجيل 57 حالة، وتلتها مكة بتسجيل 47 حالة، والرياض بـ42 حالة.

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 340590 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 326820 حالة، كما تم تسجيل 21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5108 حالات.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن موعد استلامها، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة، نأمل منك الانتظار؛ حيث لا يوجد وقت محدد للصرف».

كشفت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا هامًّا وعاجلًا إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية، والتعليم العام والتحفيظ وبرامج التربية الخاصة والمدارس الأجنبية والأهلية بشأن معالجة الطلاب من الفئات غير النظامية، ويأتي التعميم إشارة إلى تعميم نائب الوزير رقم ٢٠٨١٨ بشأن معالجة وضع الفئات الموجودة بالمملكة بطريق غير نظامي.

أكد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، أنه يرفض التعامل مع كل ما هو تركي، مشيرًا إلى أن هذا القرار أقل رد ضد استمرار العداء التركي للمملكة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي، حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة، أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية لقيادتنا وبلدنا».

أوضحت منصة أبشر المدة المحددة، لاحتساب غرامة التأخير بعد انتهاء الاقامة، والتي يجب بعدها تجديد جواز السفر، لضمان تجديد الإقامة، وذكرت عبر حسابها على تويتر، أنه يتم احتساب غرامة التأخير بعد مضي 3 أيام من انتهاء الاقامة، ويتطلب تجديد الجواز لتجديد الإقامة.

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غد الخميس، سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، ووفق التقرير، من المتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، ولم يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية.

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