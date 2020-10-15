

اديس أبابا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14أكتوبر 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في أفريقيا وصل إلى 38868 ، لافتا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1318132 حتى الآن.

وقال المركز إن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من المرض هي جنوب إفريقيا و المغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.

// انتهى //

03:07ت م

0293



اديس أبابا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وصل إلى 1592549 حالة.وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في أفريقيا وصل إلى 38868 ، لافتا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1318132 حتى الآن.وقال المركز إن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من المرض هي جنوب إفريقيا و المغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.// انتهى //03:07ت م0293

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات "كوفيد-19" في إفريقيا تقترب من 1.6 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.