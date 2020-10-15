السعودية اليوم / مصر تسجل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و6 حالات وفاة



القاهرة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس‪

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و 6077 حالة وفاة.

//انتهى//

02:34ت م

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القاهرة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس‪أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و6 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 79 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97920 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و 6077 حالة وفاة.//انتهى//02:34ت م0292

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