السعودية اليوم / التوغو تسجل 23 إصابة بفيروس كورونا



لومي 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت التوغو خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.972 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 50 شخصاً.

// انتهى //

00:57ت م

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لومي 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجّلت التوغو خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة التوغولية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.972 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 50 شخصاً.// انتهى //00:57ت م0281

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