السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يوجه بمشاركة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية



أبها 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، محافظي المنطقة بإشراك الشباب في الاجتماعات التي تُعقد من قبل المجالس المحلية التابعة للمحافظات والمجالس البلدية التابعة للأمانة وبلدياتها، وتفعيل مساهمتهم في صناعة القرار عبر أخذ مرئياتهم بما يخص تنمية وتطوير المدن والمحافظات، واتخاذ القرارات والتوجيهات وبخاصة المتعلقة بفئة الشباب.

وجاء توجيه سمو أمير منطقة عسير تجاوبًا مع مطالبة أحد الشباب بتشكيل لجنة من الشباب ذوي القدرة والكفاءة لمشاركة المجلس البلدي في المحافظة بعد تذمره من نقص الخدمات البلدية في محافظته، و تقدمه بطلب الإنارة والسفلتة والأمن.

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23:01ت م

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