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أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع لاعب خط الوسط الروماني الدولي، ميهاي بورديانو قادماً من نادي كلوج الروماني، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وحقق بورديانو البالغ من العمر 28 عاماً مع ناديه السابق كلوج الفوز بلقب الدوري 3 مرات، وبطولة كأس السوبر مرة واحدة، كما مثل المنتخب الروماني في مباراتين دوليتين.
ولعب بورديانو خلال مسيرته لعدة أندية رومانية، حيث لعب في 2011 مع نادي بوتوشاني، ولعب في 2012 مع نادي دروفوي، وفي 2014 عاد إلى بوتوشاني وفي 2018م انتقل إلى كلوج والذي حقق معه بطولة الدوري الروماني الممتاز وفي آخر موسمين لعب بورديانو 75 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تمارينه مساء اليوم استعداداً لمواجهة السبت المقبل أمام مضيفه الوحدة في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
القادسية يتعاقد مع لاعب خط الوسط الروماني الدولي " بورديانو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-14
أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع لاعب خط الوسط الروماني الدولي، ميهاي بورديانو قادماً من نادي كلوج الروماني، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وحقق بورديانو البالغ من العمر 28 عاماً مع ناديه السابق كلوج الفوز بلقب الدوري 3 مرات، وبطولة كأس السوبر مرة واحدة، كما مثل المنتخب الروماني في مباراتين دوليتين.
ولعب بورديانو خلال مسيرته لعدة أندية رومانية، حيث لعب في 2011 مع نادي بوتوشاني، ولعب في 2012 مع نادي دروفوي، وفي 2014 عاد إلى بوتوشاني وفي 2018م انتقل إلى كلوج والذي حقق معه بطولة الدوري الروماني الممتاز وفي آخر موسمين لعب بورديانو 75 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تمارينه مساء اليوم استعداداً لمواجهة السبت المقبل أمام مضيفه الوحدة في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
11:18 PM
قادماً من كلوج ودون الكشف عن التفاصيل
أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع لاعب خط الوسط الروماني الدولي، ميهاي بورديانو قادماً من نادي كلوج الروماني، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وحقق بورديانو البالغ من العمر 28 عاماً مع ناديه السابق كلوج الفوز بلقب الدوري 3 مرات، وبطولة كأس السوبر مرة واحدة، كما مثل المنتخب الروماني في مباراتين دوليتين.
ولعب بورديانو خلال مسيرته لعدة أندية رومانية، حيث لعب في 2011 مع نادي بوتوشاني، ولعب في 2012 مع نادي دروفوي، وفي 2014 عاد إلى بوتوشاني وفي 2018م انتقل إلى كلوج والذي حقق معه بطولة الدوري الروماني الممتاز وفي آخر موسمين لعب بورديانو 75 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تمارينه مساء اليوم استعداداً لمواجهة السبت المقبل أمام مضيفه الوحدة في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، القادسية يتعاقد مع لاعب خط الوسط الروماني الدولي " بورديانو" ،
المصدر : الخليج 365
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