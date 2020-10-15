الحديدة.. 132 خرقًا حوثياً للهدنة الأممية في 12 ساعة فقط

الحديدة.. 132 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في 12 ساعة فقط

الخميس 15 أكتوبر 2020

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، 132 خَرْقًا للهدنة الأُممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الـ 12 ساعة الماضية، بمناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.



ووفقًا لمصدر عملياتي، فإن الخروقات الحوثية التي بلغ عددها 132 تركزت في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة ومديريات التحيتا وحيس والدريهمي ومنطقة الجبلية.

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وبحسب المصدر، فقد تضمنت الخروقات عمليات قصف على المناطق السكنية ومزارع المواطنين بقذائف المدفعية واستهداف بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.

واستنكر المصدر، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، عمليات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تطال المدنيين الآمنين، وما تتعرض له ممتلكاتهم من تدمير على يد ذراع إيران في اليمن.

وتجاوز مجموعة الخروقات الحوثية منذ اتفاق السويد اكثر من 21 الف خرق تراوحت ما بين القتل واستهداف منازل المدنيين وزراعة الألغام في الوقت الذي تلزم فيه الأمم المتحدة راعية الاتفاق الصمت حيال ما يجري.