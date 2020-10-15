شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يشهد اليوم الذهبي لمهرجان الرمان ويوجه بتمديده أسبوعا والان نبدء بالتفاصيل

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, أمس، فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بنسخته الرابعة بمركز الشيحية بمحافظة البكيرية.

وفور وصوله لمقر المهرجان تجول على أكثر من 250 معرضاً تستعرض منتج الرمان من خلال أكثر من 500 ألف شجرة يتم إنتاجها من 48 مزرعة منتشرة بالشيحيه وما حولها.

عقب ذلك توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي, تلا ذلك فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة رئيس بلدية محافظة البكيرية يوسف الخليفة كلمة أكد من خلالها أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم للمهرجان عكس مدى حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز وتشجيع وتنمية مثل هذه الكرنفالات الاقتصادية تحقيقاً للأهداف الاقتصادية المرجوة وما هو نافع للمزارعين.

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وأشار إلى أن المهرجان يستعرض إنتاج أكثر من 100 عارض , بالإضافة إلى 120 أسرة منتجة قدمت لهم المواقع بالمجان , بعد ذلك قدم الشاعر علي بن جازي الشيب قصيدة شعرية وطنية, بعد ذلك قدم, بعد ذلك قدم أوبريت إنشادي وطني.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم، أن ما تقدمه مهرجانات المنطقة الزراعية في جميع أنواعها يعكس ما تمتاز به المنطقة من منتجات ذات جودة عالية , مشيراً سموه إلى أنه من المهم أن نركز على النوعية قبل الكمية لكي نواصل كسب المصداقية العالية ورغبة المستهلك في إيجاد منتج يليق باسم المنطقة ومزارعيها.

وقال: هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ واصلت فعالياتها ومهرجاناتها الزراعية مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية دعماً لأبنائها المزارعين , وتوفيراً للعديد من فرص العمل للشباب والفتيات والأسر المنتجة وهذا يعطي دلالة واضحة بوجود جدوى اقتصادية عالية لها.

ووجه سموه بتمديد المهرجان لمدة أسبوع لما يقدمه المهرجان من جانب اقتصادي إيجابي، ولما يمنحه من فرص العمل لأبناء المنطقة , مبيناً على أن القيادة ـ أيدها الله ـ تسعى وبشكل مستمر إلى مواصلة دعم مثل هذه المهرجانات الزراعية دعماً لعجلة الاقتصاد والنماء , مقدماً شكره وتقديره أفراد فريق العمل القائمين بمثل هذه المهرجانات, والمزارعين الذين يمثلون ويكرسون الوطنية بمثل هذه المخرجات المفيدة للوطن وأبنائه, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.