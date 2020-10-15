شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مستفيد من خدمات «مستشفى أجياد» في عام والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن المدير التنفيذي والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم د. سلطان بغدادي، أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية من الذكور 26529 حالة، والإناث 23476، وقسم العناية المركزة 714، مشيرًا إلى أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يبذل جهودها مستمرة على كافة الأصعدة للتصدي لجائحة «كورونا»، منذ بداية ظهورها وحتى الآن.
وأضاف: إن مستشفى أجياد للطوارئ هو الأقرب للمسجد الحرام، وتشمل مراكز صحية، لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، ويعمل على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى تدشينه خطة متكاملة بعد عودة مناسك العمرة وفق الإجراءات والبروتوكولات المتبعة من وزارة الصحة.
وأكد «بغدادي» حرص مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بالفيروس، إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية وفق خطط معدَّة مسبقًا وبدعم وتوجيه من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة.
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