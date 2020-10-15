شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منسوبي إمارة العاصمة ضد الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

دشّن ـ نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس ـ وكيل الإمارة د. فيصل السديري حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الإمارة. وتُنفذ الحملة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

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