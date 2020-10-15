شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف ربطة خبز للعائلات المتعففة شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وعبر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الغذائية المقدمة لهم، التي جاءت كداعم مهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية، التي تمر بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
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