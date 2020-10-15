شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف ربطة خبز للعائلات المتعففة شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 3.000 ربطة خبز استفاد منها 15.000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، في محافظة عكار شمال لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري.

وعبر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الغذائية المقدمة لهم، التي جاءت كداعم مهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية، التي تمر بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.