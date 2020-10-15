شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليا والان نبدء بالتفاصيل

دشنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، أول زورق اعتراضي سريع من نوع «HSI32»، مُصنع محلياً بالإضافة إلى أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، وتصنيعها محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وبيَّن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي أن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع «HSI32»، بالتعاون مع شركة CMN الفرنسية، تأتي ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين.

وأضاف، خلال حفل الإطلاق، أمس، بمقر شركة الزامل للخدمات البحرية في المنطقة الشرقية، إن منظومة الزوارق السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة. وأشار العوهلي إلى أن توطين صناعة هذه المنظومات يأتي تأكيداً على عزم الهيئة المضي قدماً نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.

وأضاف إن شركة CMN الفرنسية عكست مصداقية عالية في الالتزام الكامل بمعايير الجودة في هندسة بناء الزوارق، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية جزء من مشروع وطني يستهدف تطوير قطاع الصناعات، بجهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية ودورها الرائد في بناء قطاع صناعات عسكري محلي مستديم ينتج عنه منافع اقتصادية.

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ورفع قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، على حرصهم الدائم والدعم غير المحدود لتطوير القوات المسلحة بما يخدم الوطن.

يذكر أن هذه الدفعة من منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة، أول دفعة مصنعة محلياً، وتأتي امتداداً لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من الشركة الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، بحيث يتم تصنيع جزء منها في جمهورية فرنسا والجزء الآخر تتم صناعته ونقل تقنيته محلياً إلى المملكة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

شهد حفل الانطلاق رئيس الهيئة العامة للموانئ م. سعد الخلب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل د. عبدالرحمن الزامل، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، والملحق العسكري المساعد الفرنسي، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

توطين 50 % من إنفاق المملكة على المعدات العسكرية