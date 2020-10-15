شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل التقنية بجميع تعاملات «الشؤون الإسلامية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أهمية تفعيل التقنية في جميع تعاملات الوزارة والسرعة والدقة في التنفيذ لمواكبة برنامج التحوّل الوطني 2020 وتحقيق مستهدفاته، مبينًا أن الوزارة تسعى دائمًا لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في توفير الخدمات كافة للمستفيدين منها بأحدث الوسائل والإمكانيات.

وناقش خلال الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التعاملات الإلكترونية، بحضور نائب وزير الشؤون الإسلامية نائب رئيس اللجنة د. يوسف بن سعيد، وأعضاء اللجنة، دراسة تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي، «القياس الثامن»، مع خارطة الطريق لجهات الوزارة، والتوصيات الصادرة عن برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، إلى جانب استعراض الدليل الاسترشادي لإعداد إستراتيجية التحول الرقمي بالوزارة وفروعها.

ونوّه «آل الشيخ» بما تحظى به الوزارة من دعم متواصل من القيادة الرشيدة للقيام بجميع مهامها وأعمالها التي تسعى من خلالها لتحقيق رسالتها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، لا سيما ما يتصل بالعناية ببيوت الله، والدعوة والإرشاد ونشر منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أهمية مواكبة رؤية 2030 في مجال خدمة وتحقيق رسالة الوزارة، والاستفادة من التقنية في التيسير على المواطن والمقيم وموظفي الوزارة.