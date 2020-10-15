شكرا لقرائتكم خبر عن 43 طن أغذية لمتضرري الفيضانات بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 42 طنا و800 كيلو جرام من السلال الغذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم استفاد منها 2400 فرد، من متضرري السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وفي إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.
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