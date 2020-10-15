شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيسي تونس وطاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقال الملك المفدى: «يسرنا بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق».