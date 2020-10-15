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إمارة الرياض تبحث التعاون مع هيئة حقوق الإنسان

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استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض د. فيصل السديري، بمكتبه أمس، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيال وعددا من منسوبي الهيئة. ونوه السديري بما حققته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من مستويات دولية عالية في مجال حقوق الإنسان وأنموذج شامل يحتذى به من منطلقات الشريعة الإسلامية السمحة والعادلة.

وأشار إلى دعم المملكة الدائم للقضايا الإنسانية على الأصعدة كافة، وجهودها في التعاون الأمثل مع جميع المؤسسات الحقوقية. ولفت نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان النظر إلى الشراكة الفاعلة بين إمارة منطقة الرياض وهيئة حقوق الإنسان والدعم المتواصل في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل المهام لإنجاز أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها.

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