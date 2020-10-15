شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة الرياض تبحث التعاون مع هيئة حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى دعم المملكة الدائم للقضايا الإنسانية على الأصعدة كافة، وجهودها في التعاون الأمثل مع جميع المؤسسات الحقوقية. ولفت نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان النظر إلى الشراكة الفاعلة بين إمارة منطقة الرياض وهيئة حقوق الإنسان والدعم المتواصل في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل المهام لإنجاز أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها.
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