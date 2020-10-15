شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث جهود استقرار أسواق النفط مع «بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضاع أسواق البترول العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي. واتفقت وجهات نظر الجانبين، خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالرئيس الروسي، مساء أمس الأول، على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معا.

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