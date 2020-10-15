شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث جهود استقرار أسواق النفط مع «بوتين» والان نبدء بالتفاصيل
واتفقت وجهات نظر الجانبين، خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالرئيس الروسي، مساء أمس الأول، على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معا.
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