شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون اللاجئين» تشيد بجهود المملكة الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

أعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جان نيكولا بيوز، عن شكره للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم السخي الذي قدمته للاجئين والنازحين اليمنيين . وقال «بيوز» في رسالة : «إنه مع تفاقم الأزمة اليمنية بسبب كورونا جاء تبرع المركز الأخير كبادرة غير مستغربة أسهمت في مساعدة مليون و400 ألف نازح، إضافة للمجتمع المستضيف مع تزويد آلاف العائلات المحتاجة بشكل عاجل».

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