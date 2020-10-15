شكرا لقرائتكم خبر عن الدخول المباشر لـ«Teams» يرفع نسب غياب الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

يواجه الكثير من الطلاب إشكاليات تقنية نتيجة دخولهم للحصص الدراسية من خلال «Teams» بشكل مباشر دون المرور بمنصة «مدرستي» والدخول للحصص الدراسية من خلالها، وما زالت تلك الإشكالية دون حلول من قبل المعنيين في وزارة التعليم التي تلزم الطلاب والطالبات بالدخول على المنصة أولا، ومن خلالها الذهاب للحصص الدراسية من أيقونة «Teams».

الهدف المنشود

وأكد عدد من أولياء الأمور أن الهدف من منصة «مدرستي» التسهيل على الطلاب والطالبات للوصول إلى الهدف المنشود بالحضور والتفاعل مع المعلمين والمعلمات في الحصص الدراسية، لافتين إلى أن «مدرستي» تعاني أحيانا من بعض الصعوبات في الدخول سواء للمعلمين أو الطلاب، في الوقت الذي يسهل الوصول للمعلم وحضور الحصص الدراسية من خلال «Teams» بشكل مباشر.

نسب الغياب

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لأحد التربويين والذي حذر فيه الطلاب وأولياء أمورهم من عدم اعتماد حضورهم في المنصة، مرجعا سبب تدني نسب الحضور إلى أقل 10 مرات من بداية الدراسة، إلى أن الطلاب يدخلون للحصص الدراسية من خلال «Teams» مما يتسبب في تسجيلهم غيابا في المنصة، وهو ما قد يحرمهم من الدراسة بحسب لائحة السلوك والمواظبة المعتمدة في وزارة التعليم للذين تصل نسب غيابهم إلى حد معين حسب اللائحة، داعيا الجميع لاتباع التعليمات الخاصة بالتعليم عن بُعد من خلال «مدرستي».

حلول سريعة

Advertisements

وذكر ولي الأمر خالد العبدالرحمن أنه يجب أن تكون هناك منصات احتياطية أو حلول تقنية سريعة للنظر في تلك المشكلة التي حرمت الطلاب من حضورهم، وأن هذه المشاكل توالت تباعا مع بداية انطلاق المنصة، ولا بد أن تحل من قبل المدرسة وعدم احتساب الغياب كي لا يؤثر على مستقبل الطلبة.

خطوط ساخنة

وطالبت ولية الأمر سعاد الدوسري، بأن يكون التذكير بإعادة الدخول على «التيمز» بشكل مستمر كي لا يفقد الطالب حضوره، وأن تكون المدرسة قد أعدت مجموعات على تطبيق «الواتساب» لتنبيه أولياء الأمور بأي خلل، وأن تعذر الطلبة في حال حدوث مشاكل تقنية كما حصل مؤخرا، ناهيك عن أهمية إيجاد بدائل سريعة تكون أكثر جاهزية وبطرق سريعة للمحافظة على وقت الطالب ووقت الأسرة وخطوط ساخنة أو تقنية الرد المباشر للطلبة.

وأضافت: إن التحضير للطالب يجب أن يكون من خلال المعلم نفسه، وأن يخصص وقت للتحضير في حال وجود مشكلة لتحفيز الطلبة على متابعة المنصة بشكل أفضل، وأنه يجب ألا يكون التحضير مقياسا، وعدم التقيد بمبدأ الحضور والانصراف، وأن يكون للمعلم جزء من الوقت في التحضير والتحفيز نحو الإبداع والإنجاز، كما لا مانع من التواصل مع ولي أمر الطالب ومعرفة المتغيرات من خلال استفتاء تجريه المدرسة للحصول على اقتراحات جديدة تدعم العملية التعليمية.

«التعليم» لم ترد

وتواصلت ”الخليج 365” مع المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، والذي أفاد بالتواصل مع متحدث وزارة التعليم ابتسام الشهري، والتي لم يصلنا ردها حتى مثول الصحيفة للطبع.