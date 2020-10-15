شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ألف م2 لشاطئ العقير «المعياري» والان نبدء بالتفاصيل

تعكف أمانة محافظة الأحساء على تنفيذ مشروع شاطئ معياري «Blue Flag Beach»، وذلك في نطاق خططها التطويرية بشاطئ العقير بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وضمن مشاريع مبادرة أنسنة المدن والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة.

وأوضح وكيل أمانة الأحساء للمشاريع م. هشام العوفي، أن المشروع يتضمن عددا من الأنشطة المختلفة بعناصر مستدامة تنطبق عليها المعايير، مشيرا إلى أن المشروع يقع في الجزء الشرقي من شاطئ العقير وتبلغ مساحته 65 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر في اليوم الواحد لما يحتويه من أنشطة ترفيهية ورياضية تخدم كل فئات المجتمع ومنها «مناطق تشميس وأخرى للسباحة، موقع لرياضة الكياك، موقع لرياضة كرة الطائرة الشاطئية، مناطق للتأمل والاسترخاء، منطقة فعاليات، مواقع للمقاهي ونقاط البيع والمطاعم العالمية».

ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن توجهات الأمانة لتطوير وجهة شاطئ العقير السياحية والسعي إلى مضاعفة أعداد زائريه بصفة مستمرة، متوقعا أن يكون مشروع الشاطئ متاحاً لمرتاديه خلال الربع الثاني من العام القادم 2021م.