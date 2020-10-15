شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح حفريات الشوارع والأرصفة المتهالكة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت بلدية محافظة القطيف، أن مبادرة تحسين المشهد الحضري أسفرت خلال الشهر الحالي، عن إصلاح 3475 مترا مربعا من حفر الشوارع، و1850 مترا طوليا للأرصفة المتهالكة، وتركيب 44 لوحة إرشادية، وإعادة دهان وتخطيط 6896 مترا مربعا من الشوارع وخطوط المشاة وصيانة 63 «منهول».

وبينت البلدية أنها تعمل وفق خطة مرحلية تضمن تغطية جميع المواقع وفق الاحتياجات والإمكانيات المتاحة، وتندرج مشاريع السفلتة ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية، مشيرة إلى الحرص على التحسين والتطوير، لافتة إلى أن تأخر سفلتة وتحسين بعض المواقع يعود إلى عدم انتهاء أعمال قطاعات خدمية أخرى في تلك الشوارع.

ولفت إلى أن المشاريع التي تقوم عليها مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، وتشمل أيضا صيانة ودهان الأرصفة بالشوارع الرئيسة والحيوية في المحافظة، بالإضافة إلى إصلاح الحفر وأعمال دهان المطبات الصناعية، وإزالة المطبات المخالفة وإعادة دهان وتخطيط المسارات في الشوارع وتجديد دهان خطوط المشاة وتهيئة المواقع لزراعة الأشجار والزهور لزيادة الرقعة الخضراء وإزالة الأنقاض وتركيب لوحات إرشادية جديدة ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع.

وأكدت أنها تسعى من خلال إستراتيجية وخطة عمل متكاملة وشاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة ومعالجة وإزالة كافة أنواع التشوه في المحافظة، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة وتحقيق أهداف التنمية. داعية الجميع إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة المظاهر السلبية بجميع أشكالها للحفاظ على البيئة والممتلكات من خلال الإبلاغ عن أي مظاهر سلبية عبر مركز «940».