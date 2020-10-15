شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية وردية» تكافح سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت بالمنطقة الشرقية، أول أمس، فعاليات حملة «الشرقية وردية» في موسمها الـ12 تحت شعار «افحص بحذر» للتوعية بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، بتنظيم من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية

وأوضح مدير فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، أن الحملة انطلقت بحضور عدد محدود، ولكن بجهود كبيرة ومستمرة من قبل الجمعية، وأنها جاءت بتوجيهات ومباركة ودعم من قبل أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - يحفظهما الله - وتماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة، لإيصال رسالتها لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، أن استمرارية الحملة لعامها الثاني عشر على التوالي دليل على نجاحها وتعميم فائدتها لتشمل مناطق أخرى غير المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الجمعية تعد الأولى في امتلاكها سيارات فحص وأجهزة متطورة على مستوى العالم العربي.