شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فهد بن عبدالله: «التدريب» يجود خدمة المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، ضرورة مواصلة المشروع لتحقيق رؤيته ورسالته وقيمه والتي تحمل مضامين تصب في تقديم المشورة والتدريب والممارسات الناجحة لتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمستفيدين.

وأوضح الأمير فهد بن عبدالله، خلال لقائه المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، بمكتبه بديوان الإمارة، أول أمس، للاطلاع على أبرز ملامح خطة المشروع للعام القادم 2021م، والمبرمجة من قبل اللجنة العليا للمشروع، ووقوفه على ما تبقى من خطة المشروع المعتمدة لشهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام 2020م، أن هذا العمل الطموح للمشروع، لم يكن له ليستمر لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم اللا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس المشروع، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كل عوامل النجاح.

وسلط سموه الضوء على المبادئ والمنطلقات، التي يرتكز عليها المشروع، من خلال الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمستفيدين، والجهات المتخصصة، كذلك الحياد من خلال التزام المشروع بالمعايير العلمية والعملية والرامية في مجملها لضمان الموضوعية والحياد في النتائج، فضلا عن التكامل من خلال تقديم فرص التحسين، التي تمكن الأجهزة الحكومية من تحسين خدماتها، كذلك الدعم والمساندة والمتمثلة في تقديم التدريب والدعم الاستشاري، وصولا إلى الثقافة عبر التدريب ووسائل الإعلام.

وكرم سموه المديرة العامة لفرع معهد الإدارة النسوي بالمنطقة الشرقية د. حصة العقيل، لمساهمتها مؤخرا مع المشروع في تقديم محاضرة بعنوان «رضا المستفيد بين تطلعات المنظمات وتحديات القياس»، التي سجلت حضور 85 مشاركا ومشاركة ممثلين لعدد من موظفي الأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكل عام ومقدمي الخدمة بشكل خاص تجاه تطوير مهاراتهم في تجويد خدمة المستفيدين.