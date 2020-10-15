شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 شاحنات تجرف أراضي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
على جانب آخر، أغلقت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، مطعما، وذلك لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتشغيل عمالة لا يحملون الشهادات الصحية، بالإضافة إلى عدم توفر الاشتراطات الصحية، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة بالمنشأة.
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