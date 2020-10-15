شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: تعزيز العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية فرنسا، والتي شملت مختلف المجالات، وسعي البلدَين نحو تعزيز هذه العلاقة وتطويرها.

وتبادل سموه، خلال استقباله سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، الذي باشر عمله في المملكة حديثًا، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز العلاقة بين البلدَين.

من جهته، أعرب سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مبينًا أنه يتطلع في بداية فترة عمله للاطلاع عن قرب على ما تتمتع به المملكة من تراث وحضارة، والتعرّف على ما شهدته من تطور ونماء لتحقيق رؤية المملكة 2030.