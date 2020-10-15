شكرا لقرائتكم خبر عن «قاعة إرشادكم» لدعم الطلاب نفسيا في ظل «الجائحة» والان نبدء بالتفاصيل

دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أمس، مبادرة «قاعة إرشادكم للخدمات الإرشادية الافتراضية»، وهي عبارة عن مبادرة تقدمها الوحدة الإرشادية بمكتب تعليم غرب الدمام، تستهدف تكيف الطلاب مع فترة جائحة « كورونا »، عبر تقديم عدد من الخدمات الإرشادية عن بُعد، بطابع مختلف، لمساعدة الطالب على التعامل مع الضغوط النفسية والقلق والتوتر، وتوفير الدعم والاستشارة.

وأكد ضرورة الدفع بعجلة المهام المناطة بالتوجيه والإرشاد، عبر تهيئة السبل الكفيلة بإثراء الجانب المعرفي للمرشد الطلابي، عبر البرامج التدريبية التخصصية، بما ينعكس على تجويد مهامهم، التي تصب في نهاية المطاف بالدفع من مصلحة أبنائنا الطلبة.

وأضاف: «هذا ما يؤكده دائما مدير عام تعليم المنطقة د. ناصر الشلعان، بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكل عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج التوجيه والإرشاد، التي تتبناها وزارة التعليم».

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وأشار د. العتيبي إلى أن التوجه للتعليم عن بُعد، الذي يعتمد على الاستعانة بأدوات التكنولوجيا، يعتبر أحد الخيارات التي تضمن ديمومة التعليم والتعلم في ظل استمرار الجائحة، الأمر الذي يحدونا للوقوف على هذا الواقع، والعمل على ضمان نجاح هذه التجربة التعليمية، والاستفادة من كل الدروس والبرامج المفعلة عبر المنصات الإلكترونية والقنوات.

وتابع: «نعمل من خلال الإدارات المختصة ومنها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات على تقديم حزمة من البرامج، التي تدعم البيئة التعليمية من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، لتضمن استفادة المستهدفين من هذه البرامج».

من ناحيته، أكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة الشرقية أحمد الفريدان، الحرص على نجاح العام الدراسي الجديد، وفقا للمستجدات، الأمر الذي حدا بهم إلى تفعيل المنصات الإلكترونية، عبر إطلاق حزمة من البرامج المجدولة عن بُعد، التي تستهدف المرشدين الطلابين بمدارس المنطقة، إلى جانب الطلاب وأولياء أمورهم، بهدف وضع فرص التحسين وتذليل كل الصعوبات لمواكبة التعليم عن بُعد.