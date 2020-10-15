شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بـ«المبرمج الواعد».. وتعاون بين «التعليم» و«الاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

كرّمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات في مسابقة «المبرمج الواعد»، بعد تحقيق 9 من طلابها وطالباتها جوائز ومراكز متقدمة، واجتياز مراحل المسابقات على مدى عام دراسي كامل.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن المسابقات تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للتعريف بمفاهيم البرمجة وحث الطلبة على دخول المجالات التقنية منذ سن مبكرة، مبينًا أن وزارة التعليم تحرص على تنشئة الطلاب والطالبات بما يتواكب مع مهارات المستقبل ومن أهمها مهارات القرن 21 والتعاطي مع الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة ورفع معدلات استجابتهم لتلك المتغيرات.

وأضاف إن لغات العصر تتغير، ويشهد العالم اليوم تأثير البرمجة بمختلف أنواعها لتكون لغة العالم في المستقبل القريب مما يلزم إعداد الناشئ للتعاطي معها والتعامل معها كمهارة أساسية تتطلب الاستعداد المثالي للمستقبل المنظور وتعلم أساسيات التقنيات الحديثة، التي تشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والحوسبة السحابية بما يتسق مع التطور العالمي المتسارع والمنافسة بالكفاءات في العلوم الجديدة. وأشار إلى أن مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، يولي الفكر الإبداعي ومشاريع المواهب أولوية قصوى ويحرص على توفير كل الخدمات والمساندة للطلاب لتحقيق التميز في كل المجالات مع نقل التجارب والخبرات المتراكمة للمبدع أو الواعد لأقرانهم لتعميم المكتسبات والإسهام بنشر ثقافة الإبداع عبر توفير بيئة حاضنة للعقول والأفكار.

وأشاد الباحص بقدرات ومهارات طلاب المنطقة الشرقية، التي تضعهم في مسار التقدم الرقمي والتقني وحرصهم على صقل مواهبه ومهاراتهم لكونهم مستهدفين لرؤية المملكة 2030، معرباً عن آمال الجميع لصناع الغد مستقبل أفضل يرتكز على مكانة المملكة ويسير بها ليحقق الطموح. وتم تكريم كل من ديم العويض، من مدرسة سمية بنت الخياط الابتدائية، ونوراء حمدان، من مدرسة حبيبة الأنصارية الابتدائية، وفاطمة حماد، من مدرسة لبنى بنت ثابت الابتدائية، وأسرار آل حسين، من الابتدائية الثالثة في الجش، وحمزة العوامي، من مدرسة الشاطئ الابتدائية، وهود العباس، من مدرسة الحسين بن علي الابتدائية، وسالم أبو رياش، من مدرسة النخبة العلمية الأهلية الابتدائية، وناصر آل زمام، من مدرسة محمد الفاتح لتحفيظ القرآن، وخالد القحطاني، من مدارس الهيئة الملكية الابتدائية.