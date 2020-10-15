رئيس الصين لـ جيش بلاده: استعدوا للحرب

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، جيش بلاده إلى الاستعداد الكامل للحرب، خلال زيارة لقاعدة عسكرية بمقاطعة غوانغدونج الجنوبية، في ظل حالة التوتر والشد والجذب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وطلب الرئيس الصيني من الجنود، أثناء عملية تفتيش لقوات مشاة البحرية التابعة للجيش في مدينة تشاوتشو، الحفاظ على حالة التأهب القصوى، ودعاهم إلى أن يكونوا مخلصين تمامًا”، وفقًا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية.

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وفي أحدث تصعيد للتوتر بين القوتين الكبيرتين، عينت واشنطن، أمس الأربعاء، مسؤولًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، منسقًا خاصًّا لقضايا التبت، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن روبرت ديسترو، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، سيتولى المنصب الإضافي الذي ظل شاغرًا منذ بداية رئاسة ترامب عام 2017.

وقال بومبيو في بيان: إن ديسترو “سيقود الجهود الأمريكية لتعزيز الحوار بين الصين والدالاي لاما أو ممثليه، وحماية الهوية الدينية والثقافية واللغوية الفريدة لأهالي التبت، والضغط من أجل احترام حقوقهم الإنسانية”.



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