العوهلي لـ العاملين بمشروع توطين الزوارق الاعتراضية: فخرنا بكم لا يحدّه حدود

2020-10-15

المواطنم - الرياض

أشاد أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بجهود أبناء الوطن العاملين في الزامل البحرية على مشروع توطين الزوارق الاعتراضية السريعة (HSI32) لصالح قواتنا البحرية.

وقال العوهلي، عبر حسابه في “تويتر”: “لطالما آمنت بأن أهم سلاح تمتلكه الأوطان هو رأس المال البشري. التقيت اليوم بنخبة من أبناء الوطن العاملين في الزامل البحرية على مشروع توطين الزوارق الاعتراضية السريعة (HSI32) لصالح قواتنا البحرية، وساهموا في تدشين أول زورق اعتراضي مصنع محليًّا. فلهم أقول: فخرنا بكم لا يحدّه حدود”.

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تدشين أول زورق اعتراضي:

يذكر أن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أعلن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًّا أمس الأربعاء.

وقال العوهلي في تغريدة له عبر تويتر: إن هذا جاء بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وذلك ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة، والتي قام بصناعتها ونقل تقنيتها شركة الزامل البحرية وبمشاركة شركة CMN الفرنسية.

تعزيز الأمن البحري:

وأكد ‏محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه المنظومة من الزوارق السريعة ستساهم- بإذن الله- في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لقواتنا البحرية السعودية، كما ستعزز من قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية لوطننا الغالي.

وشدد على أن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًّا يأتي تأكيدًا على عزم المملكة للمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.



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