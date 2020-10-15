ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 87 سنتًا، بما يعادل 2.05% ليتحدد سعر التسوية عند 43.32 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 84 سنتًا أو 2.09% لتغلق عند 41.04 دولار للبرميل.

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وقالت مصادر في أوبك+: إن التزام المجموعة باتفاق خفض المعروض النفطي بلغ 102% في سبتمبر، وفقًا لـ”رويترز”.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت مساء أمس، مدعومة بالتزام أوبك وحلفائها باتفاق خفض المعروض في سبتمبر، ورغم المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود من جراء تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا.

كان الخام تعزز في أوائل المعاملات بفضل الأداء القوي لسوق الأسهم.

وحتى مع تراجع الأسهم بفعل مخاوف الجائحة، حافظ النفط على صعوده، مستفيدًا من التوقعات بأن تحتوي أوبك تخمة المعروض.



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