حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 36 لشهر نوفمبر لعام 2020

حساب مواطن هو برنامج تضامني،الهدف منه مساعدة الأُسر السعودية أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من أجل تحسين معيشتهم وتماشياً مع الرؤية المستقبلية لعام 2030 والتي حددتها المملكة العربية السعودية وهي تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة وكذلك العدالة الإجتماعية بين جميع طبقات المجتمع السعودي.

لقد تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر يوم صرف دفعات حساب مواطن،إلا أن يتم التَخلف عن هذا الموعد في حالة إذا صادفَ اليوم العاشر يوم عطلة رسمية ففي هذه الحالة يتم تقديم ميعاد الصرف أو تأخيره يوم واحد.

موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن

بعد الإنتهاء من دراسة وتحديد أهلية حساب مواطن الدفعة الجديدة والإعلان عن مستحقي البرنامج ومراعاة عدد أفراد كل أسرة مُستحقة وتحديد فئاتهم العمرية، تم إيداع المبالغ المالية لصرفها يوم العاشر من شهر نوفمبر القادم الموافق يوم الثلاثاء أي أن عدد الأيام المتبقية على صرف الدفعة الجديدة حوالي خمسة وعشرون يوماً.

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شروط الإستحقاق من حساب مواطن

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية

أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين

أن تكون إقامة المُتقدم داخل المملكة لا تقل عن عام.

كيفية الإستعلام عن حساب مواطن؟

يمكن للمواطن السعودي الإستعلام عن أهلية البرنامج وموعد صرف الدفعات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بحساب مواطن وملئ كافة ما يُطلب منه وإدخال رمز التحقق ثم الضغط على أيقونة إستعلام لمعرفة كل ما يخص البرنامج.